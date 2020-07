Coronavirus:nessun morto in Piemonte,18 contagi e 78 guariti

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Piemonte, e solo 18 contagi, di cui 14 asintomatici. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione, che nell'ormai consueto bollettino segnala anche 78 guariti in più e altri 993 in via di guarigione.

Resta dunque invariato il numero delle vittime dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, 4.102. I contagi diventano 31.423, i guariti 25.111. Invariati anche i ricoverati in terapia intensiva, nove come ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 226, 982 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi diagnostici finora processati sono 430.300, di cui 236.538 risultati negativi. (ANSA).