Sestriere investe su Borgata, 1mln euro per la frazione

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Quasi un milione di euro stanziati per un importante piano di interventi su Borgata Sestriere, frazione del Comune più alto d'Italia sul versante che si affaccia in Alta Val Chisone. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet che ha incontrato la popolazione di Borgata in occasione della Messa all'aperto, nel rispetto delle misure anti Coronavirus, per la Festa della Visitazione.

"Si tratta di un investimento epocale per Borgata Sestriere - affermano il sindaco Poncet e l'assessore Francesco Rustichelli- mai sono stati investiti fondi così ingenti per interventi che mirano a migliorare questa frazione, da sempre strategica per il nostro territorio. Si va dalla messa in sicurezza del territorio all'efficentamento energetico alla riqualificazione di diverse zone strade e sentieri sino al rifacimento dell'intera area del parco giochi e molto altro ancora".

Interventi "importanti per la frazione e per l'immagine complessiva di Sestriere - concludono Poncet e Rustichelli - fortemente voluti dall'amministrazione comunale che presiedo e condivisi con la popolazione. Ringrazio in particolar modo lo staff dell'Ufficio Tecnico che opera su Sestriere che ha lavorato assiduamente nella progettazione di questi interventi".

(ANSA).