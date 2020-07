Finisce nel canale Lanza, uomo salvato dai vigili del fuoco

(ANSA) - ALESSANDRIA, 03 LUG - Intervento dei vigili del fuoco, a Casale Monferrato per il salvataggio di un uomo finito nelle acque del canale Lanza forse nel tentativo di suicidarsi.

A dare l'allarme, poco prima di mezzanotte, una guardia giurata e alcuni giovani che hanno notato in acqua l'italiano, sulla sessantina. L'intervento, durato circa un'ora, è stato piuttosto complicato per la zona particolarmente pericolosa, quella dietro il parco Cittadella, dove è presente un sistema di chiuse e controchiuse che genera anche correnti per produrre energia elettrica. L'uomo, di corporatura abbastanza robusta, non ha collaborato con i soccorritori e, una volta a riva, si è nascosto sotto un pontile per non farsi individuare. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all'ospedale di Alessandria per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).