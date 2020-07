Commercio: Ascom Pecetto, Spessa nuovo presidente

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Mauro Spessa, 58 anni, imprenditore nel settore del Commercio al minuto e Artigianato è il nuovo presidente dell'Ascom di Pecetto Torinese. Con lui i vicepresidenti Roberto Giacomini e Gianpiero Deorsola e i consiglieri Stefano Leuci, Gianluca Fassio e Luisanna Toffano, una squadra determinata a rilanciare il commercio di prossimità a Pecetto Torinese e ad avviare un dialogo concreto con l'Amministrazione comunale.

"Con il nuovo direttivo - spiega Spessa - intendiamo mettere in atto ogni azione che favorisca lo sviluppo del piccolo commercio di vicinato, elemento fondamentale per la vivibilità di Pecetto. Da anni sono impegnato su questo terreno e considero la mia elezione e la nascita del nuovo direttivo come un proseguimento del mio impegno. In un momento molto difficile come quello che abbiamo attraversato a causa della pandemia e le forti incognite del futuro è necessario fare squadra e riprendere il dialogo con l'Amministrazione affinché ci ascolti e insieme si mettano a fuoco progetti e iniziative per il rilancio del settore e del territorio di Pecetto".

