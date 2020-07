Webinar per rilancio economia, docenti e legali a confronto

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - L'Italia cerca nuove strade per il rilancio dell'economia travolta dalla pandemia del Coronavirus.

Lunedì 6 luglio alle ore 11.00 avrà luogo un webinar organizzato da Studio Legale Polliotto, Lettera 150 e quotidiano 'CronacaQui', sul tema attuale e complesso legato alla ripartenza dell'economia nazionale, focalizzando l'attenzione sulle imprese circa criticità e azioni da intraprendere.

L'iniziativa è promossa dallo studio legale dell'avvocato Patrizia Polliotto, da Lettera 150, dal quotidiano 'CronacaQui'.

Parteciperanno rappresentanti del mondo accademico ed imprenditoriale piemontese.

Interverranno il prof. Giuseppe Valditara, senatore e professore ordinario di diritto pubblico romano dell'Università di Torino, l'avvocato Patrizia Polliotto, legale civilista specializzato in diritto societario, che illustrerà i vantaggi di costituire una società nella forma giuridica della S.A.P.A.

avente come socio accomandatario una società di capitali. Con loro Giuseppe Gherzi, direttore dell'Unione Industriale di Torino, l'avvocato Luigi Murciano, fautore della proposta di utilizzare questo strumento per promuovere il rientro dall'estero di molte realtà industriali. Parteciperanno anche Serena Lancione, direttore generale della società Bus Company s.r.l. e il prof. Dario Peirone, professore di Economia e Gestione delle imprese dell'Università di Torino. Modera Beppe Fossati, fondatore e direttore del quotidiano 'CronacaQui'. Per informazioni, è disponibile la e-mail info@studiopolliotto.it.

(ANSA).