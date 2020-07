Pragelato rilancia centro fondo, gestione a Sergio Gola

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - "Importanti novità per il centro fondo di Pragelato, uno dei tasselli qualificanti per lo sport invernale del territorio. Si è aggiudicato il bando la Valle Pesio Servizi con a capo il Presidente Sergio Gola, una lunga e qualificata carriera nell'ambito delle discipline nordiche e un curriculum di vasto respiro". Lo annuncia, in una nota, il vicesindaco di Pragelato Mauro Maurino.

Già presidente provinciale del Comitato Fisi, Aoc, Cn.

Presidente dello Sci Club Valle Pesio che ha dato svariati campioni al Comitato Aoc e alla stessa squadra nazionale di Fondo, Gola è statò organizzatore di eventi regionali e nazionali di sci nordico e biathlon, nonché consigliere regionale Aoc, responsabile della squadra di biathlon regionale, ex atleta del gruppo sportivo Fiamme Gialle e vicesindaco di Chiusa Pesio.

"L'incarico, che durerà 8 anni, può rappresentare un volano di sviluppo e di crescita per il settore dello sci fondo e dell'intero sci nordico di Pragelato - osserva Maurino -. Il suo curriculum, del resto, ricco di esperienza e di grande professionalità, è anche una garanzia per la gestione dell'impianto che, per Pragelato, assume una importanza decisiva per lo stesso sviluppo territoriale". (ANSA).