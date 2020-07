Juve oggi al lavoro, in permesso Ronaldo Dybala e altri 5

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Senza sette effettivi, la Juventus ha proseguito la preparazione in vista del derby di sabato pomeriggio contro il Torino. Alla Continassa, infatti, non hanno lavorato Szczesny, Cuadrado, Bernardeschi, Pjanic, Ronaldo, Dybala e Danilo, tutti in giorno di permesso. Per gli altri, invece, sessione tecnico-tattica agli ordini di Maurizio Sarri, mentre il programma di domani prevede una seduta di allenamento pomeridiana. (ANSA).