Fase 3: Cirio e Nosiglia inaugurano estate oratori

Con una vera festa per bambini, con palloncini, canti e merenda nell'oratorio Maria Regina della Pace, nel quartiere multietnico di Porta Palazzo, oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia hanno inaugurato la stagione estiva degli oratori piemontesi destinati ad ospitare i bambini di tutte le etnie in questo difficile estate post pandemia.

"Questi sono luoghi straordinari di vera integrazione e di aiuto alle famiglie. - ha detto Cirio -Come credente e come politico apprezzo tantissimo l'attività degli oratori, anche perché li ho frequentati per anni, ad Alba, da bambino.

"Gli oratori quest'anno possono ospitare meno della metà dei bambini degli anni passati - ha aggiunto Nosiglia - e grazie ai volontari. Ma questa riapertura è un grande segnale di speranza dal quale ripartire".

In Piemonte ci sono 1.711 oratori di cui 1.423 diocesani (53 a Torino ma hanno ripreso l'attività solo in 27). L'Oratorio Maria Regina della Pace ospita 54 bambini di cui 37 musulmani perfettamente integrati. L'anno passato i bimbi erano circa 200.

