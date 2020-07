++ Juve: de Ligt, per lo scudetto è ancora corsa a tre ++

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - "Sarà una sfida avvincente per lo scudetto: c'è la Lazio, ma anche l'Inter": così Matthijs de Ligt ai microfoni di Sky Sport. "La corsa sarà tra noi, biancocelesti e nerazzurri - continua il difensore olandese della Juventus - e anche loro hanno grandi attaccanti: Lukaku è possente e veloce, Immobile è bravissimo spalle alla porta, ma i gol di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa a Genova sono stati tutti bellissimi. Ci sono tante partite davanti a noi e tanti punti a disposizione, ogni gara è fondamentale". A partire dalla prossima, dal derby contro il Toro: "Ho un bellissimo ricordo dell'andata, con il mio primo gol: non era un momento semplice e quella rete diede sollievo a me e a tutta la squadra. Hanno buoni giocatori, non dovremo concedere loro occasioni ma sarà una sfida speciale e difficile". (ANSA).