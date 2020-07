UNI e PoliTo per mascherine generiche

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Sono state pubblicate oggi le "UNI/PdR 90:2020" frutto della collaborazione tra UNI (Ente Italiano di Normazione) e il Politecnico di Torino "per la definizione dei requisiti e dei metodi di prova delle mascherine generiche" o mascherine di comunità.

Fino ad oggi non esisteva alcun riferimento utile a valutarne le prestazioni filtranti e la respirabilità, ecco perché UNI insieme all'ateno torinese hanno messo a punto le due nuove prassi di riferimento sulle cosiddette, appunto, 'maschere di comunità' mediante due prove distinte: l'efficienza di rimozione delle particelle e la resistenza all'attraversamento dell'aria.

Ad eccezione delle categorie di lavoratori che hanno bisogno di dispositivi medici o di protezione individuale "tutti i cittadini possono utilizzare le mascherine di comunità - si precisa in una nota - così come indicato nel DPCM del 26 aprile 2020, considerate una misura indispensabile per contenere la diffusione del virus, pur non avendo le caratteristiche di dispositivo medico UNI EN 14683 "Maschere facciali ad uso medico", né di dispositivo di protezione individuale UNI EN 149 "Semimaschere filtranti antipolvere". (ANSA)