Riapre Castello di Moncalieri, visitabili Appartamenti Reali

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - "E' un sogno che si realizza, un grande segnale di ripartenza per Moncalieri e per tutto il Piemonte". Il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, annuncia così la riapertura da venerdì 3 luglio degli Appartamenti Reali del Castello, chiusi da tempo dopo l'inaugurazione del novembre 2017 al termine del restauro reso necessario dall'incendio del 2008. Un excursus che attraversa oltre duecento anni di committenza sabauda, in un caleidoscopio di sfarzi e splendori racchiuso, come un tesoro, nella struttura architettonica imponente e severa che svetta sulla collina.

La riapertura è il risultato dell'accordo di valorizzazione sottoscritto nelle scorse settimane. "E' la vittoria di una comunità intera che nel 2019 ha deciso di non piegarsi alla scelte della burocrazia e si è impegnata per restituire a tutti i cittadini il suo straordinario patrimonio - sostiene il primo cittadino -. Con la nuova possibilità di visitare il Castello, l'offerta della nostra estate si completa. Invito tutti a viverla nel nostro centro storico medievale, dove ogni passo è una scoperta, tra ristoranti della tradizione, musica itinerante e spettacoli per tutta la famiglia". (ANSA).