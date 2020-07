Ferrovia Canavesana da gennaio passa a Trenitalia

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Questa mattina si è tenuta l'audizione di Trenitalia e Gtt convocata dalla commissione trasporti della Regione Piemonte sul futuro delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres. Il passaggio della prima linea da Gtt a Trenitalia avverrà a gennaio 2021. Per la Torino-Ceres, invece, non ci sono previsioni definite. "Siamo ancora in alto mare - commenta il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta - sulla Torino-Ceres manca la certificazione di sicurezza e nessuno ha potuto dare certezza sui tempi, il che è sconcertante per un'infrastruttura sulla quale la conferenza Stato-Regioni, un anno fa, ha impegnato 47 milioni e che deve collegare Torino con il suo aeroporto". Nel corso dell'audizione è stato affrontato anche il tema delle officine Gtt di Rivarolo che Trenitalia non intende utilizzare. Resta il nodo del personale, composto da una quarantina di persone, ora in carico a Gtt.

(ANSA).