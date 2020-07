Casale Monferrato, mascherine per bambini 'supereroi'

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 01 LUG - 'Diventa anche tu un supereroe… mascherato'. Con questo slogan saranno consegnate le mascherine di protezione a tutti i bambini e ragazzi di Casale Monferrato. "Come ho più volte ripetuto - sottolinea il sindaco Federico Riboldi - non lasciamo nessuno solo o abbandonato. Il nostro compito è di essere a fianco di tutti, soprattutto dei più deboli. In questa fase di ripartenza, è ancora più importante quindi far sentire la nostra presenza e lavorare affinché si rimanga tutti uniti".

Ai 55 Comuni del Monferrato casalese sono state già consegnate le colorate mascherine acquistate per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni e per i ragazzi dai 7 ai 12. Quelle per i 2mila giovani della città saranno distribuite martedì 7 luglio dalle 17 alle 19,30 dalla Protezione Civile che allestirà un gazebo in ogni rione. Le mascherine saranno accompagnate da cartoncino sui cui campeggia un arcobaleno e bimbi che le indossano.

I dispositivi sono riutilizzabili e lavabili fino a 20 volte.

Chi non potesse ritirarli martedì, potrà farlo nella sede della Protezione Civile dalle 10 alle 14,30 di mercoledì 8 luglio.

