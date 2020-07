Ambiente: moria di pesci nel torrente Malone

(ANSA) - IVREA (TORINO), 01 LUG - Sono in corso le analisi dell'Arpa sulla moria di pesci che si è registrata nelle ultime ore nelle acque del torrente Malone. "In seguito al ritrovamento sulle sponde di fauna ittica deceduta e di una sospetta colorazione delle acque la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo ed eseguito un prelievo d'acqua - fanno sapere dal Comune di San Benigno Canavese - si metterà prontamente in contatto con Arpa che eseguirà le successive procedure di verifica".

Già ieri Arpa è intervenuta per segnalazioni simili a Volpiano, Brandizzo e San Benigno. Tutti gli eventi potrebbero essere collegati ad un grosso sversamento di liquame verificatosi da un'azienda agricola nella serata del 29 a Rivarolo Canavese. Per stabilirlo con certezza sarà ora necessario attendere l'esito delle analisi. (ANSA).