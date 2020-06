'Ricerca la Fortuna', raccolti 36mila euro per Irccs Candiolo

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Ammonta a oltre 36 mila euro la raccolta in denaro realizzata con la vendita di 7200 biglietti della lotteria 'Ricerca la Fortuna', lanciata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus per sostenere l'Istituto di Candiolo. L'estrazione dei 120 premi in palio è avvenuta oggi, in video streaming, alla presenza del sindaco di Candiolo, Stefano Boccardo, e del direttore della Fondazione, Gianmarco Sala. FCA, main sponsor dell'iniziativa, ha donato una 500 Lounge.

Oltre a Fca, BasicNet e Ugo Nespolo hanno sostenuto l'iniziativa Lavazza, Damilano, Ristorante Del Cambio, Juventus, Torino, Mondojuve Shopping Village, La Stampa, Fisico, Galup, EDT, Eataly, Briccodolce, Gruppo Expert, Gambero Rosso, L'Aromatario, Abbonamento Musei, Museo Nazionale del Cinema, Museo dell'Auto, Teatro Stabile Torino, Passion Ski School e QC Terme.

"Nell'Istituto di Candiolo - sottolinea Sala - operano oltre 300 ricercatori in 39 laboratori e questo è possibile grazie allo strumento del finanziamento alla ricerca del 5x1000 e alla generosità dei nostri sostenitori, che non è mancata neanche in questa occasione . Ma un grazie va anche ai partner di questa iniziativa che ci accompagnano dalla prima edizione, e alle tante attività commerciali che sono al nostro fianco nella distribuzione dei biglietti". (ANSA).