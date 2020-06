Panza (Lega), da Cina falso miele, danno ad apicoltori

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 30 GIU - ''Il settore apistico italiano denuncia l'importazione di falso miele dalla Cina, un prodotto che viene venduto come miele ma che è realizzato in laboratorio con sciroppo di zucchero. Non viene fatto dalle api e per questo costa molto meno. I nostri apicoltori devono così affrontare la concorrenza sleale di un paese che spaccia un prodotto contraffatto per naturale il tutto a discapito del miele prodotto dagli agricoltori italiani''. Lo denuncia il parlamentare europeo Alessandro Panza (Lega) che oggi a Bruxelles ha presentato un'interrogazione scritta urgente alla Commissione Europea.

Il parlamentare ossolano parla di ''importazione dalla Cina di oltre 80 mila tonnellate di falso miele che viene venduto al pubblico con un valore dai 2,5 euro ai 4 euro in meno rispetto a quello prodotto dai nostri apicoltori. L'impollinazione delle api in Italia rappresenta il 75% di tutta la produzione agricola, di cui fanno parte 63mila apicoltori italiani con 1,5 milione di alveari, 220mila sciami, 23mila tonnellate di prodotto e oltre 60 varietà di miele'' (ANSA).