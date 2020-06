Mondovì, al via nuovo servizio mobilità

Cambia il trasporto pubblico locale di Mondovì. Prende il via domani, mercoledì primo luglio, il nuovo servizio di mobilità, più capillare e cadenzato, per connettere la Città collegando centro storico, rioni e poli di interesse come Carassone, Breo, Piazza, Ferrone, Ospedale, Altipiano, Stazione FS e Mondovicino.

Il servizio si articola in quattro linee, di cui due di nuova introduzione: la linea 1 e la linea 2 attraversano il centro città e servono la funicolare, accessibile con un piccolo spostamento a piedi di circa 5 minuti; la linea 3, effettuando un percorso circolare, collega sistematicamente Piazza Maggiore e il rione Breo, la linea 4 collega la Stazione FS a Mondovicino.

Rinnovata la formula di biglietto della funicolare, che permette ai monregalesi residenti di viaggiare a 50 centesimi a corsa e ai non residenti e turisti di usufruire di un biglietto della validità di 4 ore al costo di 2,50 euro, oltre all'ampliamento dell'orario di esercizio. Completa infine il nuovo servizio di mobilità l'istituzione di nuove tariffe e la creazione di un servizio di minibus a conferma per le frazioni non servite da altre linee.