Caccia, via 8 specie cacciabili sulle 15 aggiunte

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato questo pomeriggio il capitolo dell'Omnibus sulla caccia, al centro nelle passate settimane di un braccio di ferro fra maggioranza e opposizioni che aveva paralizzato i lavori dell'Aula virtuale di Palazzo Lascaris.

Come previsto dall'intesa raggiunta alla fine della scorsa settimana, sono state cancellate 8 specie cacciabili dall'elenco delle 15 in più che saranno ammesse. Sono così salvaguardati: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile. Ma si potrà cacciare nelle ultime due domeniche di settembre. A fronte della parziale retromarcia del centrodestra, le opposizioni hanno ritirato gli emendamenti ostruzionistici in materia. (ANSA).