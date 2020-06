BiotoBio si amplia, partnership con La Finestra sul cielo

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Nuova partnership per BiotoBio, il brand distributore di marchi bio d'eccellenza: alle aziende Baule Volante e Fior di Loto, si unisce La Finestra sul Cielo, che opera nel mercato del bio dal 1978 con un'attività che comprende stabilimenti di confezionamento, produzione e distribuzione di prodotti biologici in Italia e all'estero, in particolare con le due consociate in Spagna e Francia.

"L'evoluzione del mercato del biologico - spiega Marco Merla, presidente de La Finestra sul Cielo -- ci ha spinto a guardare oltre le nostre mura aziendali in cerca di un partner che potesse condividere i nostri valori e al tempo stesso esaltarli".

"La nascita di questo nuovo accordo - interviene Roberto Maschio, presidente del cda di BiotoBio - è la rappresentazione che guardiamo al futuro, ponendoci sempre nuovi traguardi volti a incrementare la capillarità della nostra offerta, investendo su realtà che possono aiutare la crescita di una società giovane come la nostra." BiotoBio rifornisce i negozi specializzati in alimentazione biologica, le erboristerie e le farmacie. La nuova partnership "consentirà di rivolgersi in modo sempre crescente anche verso l'Ho.Re.Ca. e di guardare all'export portando l'eccellenza del biologico italiano nel mondo". (ANSA).