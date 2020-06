Anziana trasporta in auto 8 kg marijuana

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Una pensionata di 63 anni, piemontese, è stata arrestata dai carabinieri di Ventimiglia perché nella sua auto trasportava 8 kg di marijuana. E' successo a Ventimiglia Alta. A trovare lo stupefacente è stata una labrador antidroga Cally. A tradire la donna, fermata per un controllo di routine, è stato un palese nervosismo e le continue contraddizioni nel rispondere alle domande dei carabinieri. I militari hanno chiesto la collaborazione dell'unità cinofila della Compagnia della Guardia di Finanza di Ventimiglia, intervenuta a supporto dei Carabinieri con Cally che, appena si è avvicinata alla macchina ha assunto la posizione che gli addestratori conoscono come riscontro positivo nella ricerca di stupefacenti. La marijuana, del valore al dettaglio di 70 mila euro, era stata divisa in panetti e sistemata tra le intercapedini della vettura. L'auto e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro, mentre la donna, accusata di detenzione e traffico illeciti di stupefacenti, è stata trasferita in carcere.