Vino: Consorzio Roero, Monchiero confermato alla presidenza

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Francesco Monchiero è stato confermato, all'unanimità, alla guida del Consorzio di Tutela del Roero per i prossimi 3 anni. L'elezione è stata momento di bilancio dell'ente che negli ultimi 7 anni ha visto una crescita delle vendite del 38% in volume e valore e un'espansione delle superfici vitate, ora a 1200 ettari "con un piano per gli impianti volto a garantire un aumento controllato e progressivo".

"Il primo obiettivo del prossimo triennio - spiega Monchiero - sarà quello di creare una sede del Consorzio strutturata con un direttore, a cui si affiancheranno i progetti di promozione in Italia e all'estero, in particolare negli Stati Uniti e in Svizzera." La prossima iniziativa in questo senso sarà in autunno il Roero Wine Week, settimana di promozione che coinvolgerà ristoratori del Piemonte e di tutta Italia.

Tornerà nel 2021, invece, 'Roero Days', la più importante manifestazione della denominazione, rinviata quest'anno per la pandemia di Coronavirus: si svolgerà alla Reggia di Venaria Reale ad aprile. (ANSA).