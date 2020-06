Juve: Arthur, ci aspettano grandi sfide insieme

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - "Ringrazio per il grande interesse da parte della Juventus, so di andare ad appartenere ad un grande club: ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri": così il nuovo acquisto, Arthur, si presenta attraverso i social ai suoi nuovi tifosi. Ora, però, la testa è tutta per i blaugrana: "Ora tutti concentrati sul presente, abbiamo obiettivi importanti a Barcellona e io continuerò a dare tutto fino alla fine: per i miei compagni e tutti i tifosi.

Grazie mille per il supporto" ha aggiunto il brasiliano classe 1996. (ANSA).