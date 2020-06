Fca Melfi: azienda a sindacati, da luglio stop agli esuberi

(ANSA) - POTENZA, 29 GIU - "Dalla metà di luglio non ci saranno più esuberi giornalieri" nello stabilimento di Melfi (Potenza) della Fca, dove la produzione della "Jeep Compass" da oggi avviene su due turni (80-90 auto prodotte per ogni turno turno) e, entro la fine del prossimo mese, raggiungerà "400 autovetture sui due turni, con l'impiego di duemila lavoratori posizionati": sono le "buone notizie" emerse oggi da un incontro fra la direzione dello stabilimento lucano di Fca e i rappresentanti di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic-Confsal e Aqcf. La fabbrica di Melfi resterà chiusa per ferie dal 10 al 23 agosto.

