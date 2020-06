Code per cantieri, Piemonte scrive ad Autostrade

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Il governatore del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi scrivono al presidente e all'ad di Autostrade per sollecitare una soluzione al problema dei disagi al traffico causati dai cantieri sui collegamenti autostradali fra Piemonte e Liguria.

"Le code, per la maggior parte dovute ai lavori in corso - si legge nella lettera - stanno creando notevoli difficoltà ai tanti cittadini che dal Piemonte si stanno spostando verso la Riviera Ligure: lavoratori e autotrasportatori, pesantemente colpiti dalle misure restrittive dei mesi scorsi, ma anche chi deve raggiungere i propri cari o le abitazioni di proprietà".

"Una diversa organizzazione dei cantieri - scrivono Cirio e Gabusi - potrebbe facilitare il deflusso del traffico". E "rimettiamo a voi - aggiungono - la valutazione di una possibile applicazione di una scontistica".

"La ripresa degli spostamenti - rimarcano il governatore del Piemonte e l'assessore ai Trasporti- è fondamentale per consentire ai cittadini di ritornare, pur con tutte le precauzioni, alla normalità sia nella vita lavorativa sia nel tempo libero, e il ruolo del trasporto autostradale è imprescindibile".

"La Regione Piemonte - concludono - vigilerà in tal senso, certa delle costruttive sinergie che i gestori e le società concessionarie vorranno garantire". (ANSA).