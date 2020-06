Cirio,regole viaggi treno siano omogenee

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - "Le misure di contenimento del Coronavirus devono avere omogeneità geografica territoriale, andando al di sopra delle differenze tra Regioni e Province". Lo sostiene il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo alla trasmissione Centocittà, su Radio Uno Rai, sulle regole differenti in vigore per chi viaggia in treno.

"Immaginate un Milano-Genova o un Torino-Savona: parte con 40 persone per carrozza e quando arriva in Liguria (dove il numero di passeggeri non è contingentato,ndr) queste possono essere 80 - osserva Cirio - Il problema è però il contrario, quando il treno parte con più persone rispetto a quante previste dalle regole della stazione di arrivo".

Per questo motivo, la Regione Piemonte ha immediatamente attivato la Conferenza delle Regioni ed è in attesa dei pareri tecnici "per un confronto - spiega Cirio - tra le Regioni del Nord-Ovest". (ANSA).