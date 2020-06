Camere Commercio: Icc,presidente Torino nell'Executive Board

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, è entrato nell'Executive Board dell'ICC - International Chamber of Commerce, in carico dal primo luglio per i prossimi tre anni. Le elezioni si sono svolte a Parigi: Ajay Banga, ceo di Mastercard, è stato nominato presidente e Maria Fernanda Garza, ceo di Orestia, è diventata la prima donna vicepresidente dell'organizzazione, che rappresenta oltre 45 milioni di aziende di tutto il mondo.

"Questa elezione conferma la stima e la fiducia che l'Icc ha nei confronti di Torino e della nostra Camera di commercio: si tratta infatti di un riconoscimento prestigioso che premia anche l'intensa attività svolta nell'ambito della WCF-World Chambers Federation operata dai miei predecessori, Alessandro Barberis e Vincenzo Ilotte, nel rappresentare le imprese italiane -dichiara Gallina. - La mia elezione in Icc ci permetterà di rappresentare i punti su cui le Camere di commercio italiane e mondiali si stanno impegnando per superare l'emergenza economica dovuta alla pandemia mondiale. Digitalizzazione e tecnologie 4.0, semplificazione della burocrazia, mediazione internazionale, rafforzamento del turismo, della sostenibilità e dell'economia circolare e naturalmente formazione per le nuove imprese e per i giovani, saranno i campi su cui cercherò di operare a livello mondiale". (ANSA).