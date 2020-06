Sindaco Borgosesia su arresto, servizi sociali ci aiutino

(ANSA) - BORGOSESIA, 28 GIU - "Ennesimo furto con scasso nella notte ai danni di un noto ristorante borgosesiano, ennesimo arresto riguardante la stessa persona, un minorenne di Gattinara che già nei giorni scorsi aveva fatto razzia in altri bar e attività della nostra città". A raccontare il caso è Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia (Vercelli), con un post su Facebook in cui chiama in causa la giustizia minorile e i servizi sociali.

"Nel ringraziare il comando di stazione dei carabinieri di Borgosesia guidati dal reattivo Antonio Marini che è una certezza sul territorio e anche questa volta ha risolto il caso in poco tempo - scrive Tiramani - mi chiedo due cose. Perché il tribunale dei minori non prende provvedimenti verso questo ragazzo? Anche a sua tutela. Perché i servizi sociali di riferimento, Consorzio Casa di Gattinara non ci aiutano? Eppure abbiamo comunicato il nostro disagio tante volte. Devo pensare anche io che alcuni Consorzi non vogliano risolvere i problemi di loro cittadini solo perché domiciliano altrove? Se fosse così, sarebbe veramente grave". (ANSA).