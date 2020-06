Regione: gioco, maggioranza ritira emendamento

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Il Centrodestra in Consiglio Regionale del Piemonte ritira l'emendamento sul gioco legale presentato al disegno di legge n. 83 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità 2020). Ad annunciarlo sono i capigruppo di maggioranza Alberto Preioni (Lega), Paolo Ruzzola (Forza Italia) e Paolo Bongioanni (Fratelli d'Italia), insieme al Presidente della Regione Alberto Cirio e all'assessore ai Rapporti tra la Giunta e il Consiglio, Maurizio Marrone: "Confermiamo - si legge in un comunicato - la volontà del centrodestra di rivedere entro l'estate la legge regionale sul gioco legale ma abbiamo convenuto che occorra una riforma tanto urgente quanto completa, così da rispecchiare tutte le sensibilità della coalizione, tenendo conto anche dell'esperienza della legge adottata dalla Regione Puglia. È un messaggio anche alle opposizioni per il rasserenamento del clima sulla votazione del ddl collegato al bilancio, che auspichiamo venga accolto riportando il confronto dall'ostruzionismo al merito delle differenti posizioni". (ANSA).