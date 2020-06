Vercelli, partita la lotta alle zanzare in città e nelle risaie

(ANSA) - VERCELLI, 26 GIU - Sono iniziati la scorsa notte a Vercelli gli interventi di lotta alle zanzare, una presenza costante nella città del riso e delle risaie. Dopo le attività di monitoraggio per individuare le aree con maggiore infestazione, sono partite le attività adulticida sulle prime zone verdi, che proseguiranno in tutta la città. Da stamattina si sta intervenendo anche sulle grondaie per eliminare le larve.

ll progetto di lotta alle zanzare è coordinato da Ipla (Istituto per le Piante e l'Ambiente), società partecipata della Regione, a cui il Comune di Vercelli aderisce. "L'obiettivo principale - dicono dall'amministrazione - è il contenimento delle specie di interesse sanitario presenti nelle nostre aree, possibili vettori di organismi patogeni". Sono già stati effettuati due turni di monitoraggio delle zanzare adulte tramite cattura con trappole attrattive; parallelamente è iniziato il monitoraggio della presenza della zanzara tigre attraverso il posizionamento di ovitrappole. L'attività dei tecnici prevede lo studio e l'ispezione del territorio alla ricerca di focolai di sviluppo larvale. Una volta individuati vengono rimossi, se possibile, oppure trattati (ANSA).