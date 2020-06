Torna Borgate dal Vivo, festival piccoli comuni montani

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Torna domani Borgate dal Vivo, il festival delle borgate e dei piccoli comuni alpini, che porta eventi di spettacolo tra teatro, musica, letteratura, cinema e circo sull'arco alpino occidentale in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia.

Si apre domani sera - 27 giugno - alle 21.30 con un reading musicale dell'ultimo canto dell'Inferno di Dante trasmesso in streaming dalla Sacra di San Michele, che il 27 luglio sarà diffuso in tutto il mondo grazie all'iniziativa "Estate all'Italiana Festival" del Ministero degli Esteri su www.italiafestival.tv. Borgate dal Vivo, infatti, è stato selezionato tra gli 11 festival di "Estate all'italiana Festival', un tour dei principali Festival italiani che verranno presentati nel mondo, grazie alla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - con la sua rete di Ambasciate e Consolati - e l'Associazione ItaliaFestival.

Borgate prosegue fino a settembre con 30 appuntamenti (con pubblico in presenza), in maggioranza gratuiti. Tra gli eventi: un incontro con Niccolò Fabi (24 luglio) per raccontare la sua esperienza nell'ambito della difesa dei diritti umani; l'anteprima di un nuovo monologo di Francesco Montanari (sabato 25 luglio) a partire da "Menecmi" di Plauto; il debutto di Quattro Donne, ultimo spettacolo di Chiara Buratti (mercoledì 5 agosto), incentrato sulle figure di quattro donne che hanno fatto la storia. (ANSA).