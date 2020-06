Solfiti nelle salsicce, indagini in macellerie di Bra

(ANSA) - ASTI, 26 GIU - Sono almeno tre al momento le macellerie finite nell'inchiesta della procura di Asti sulla presunta presenza di solfiti nelle salsicce di Bra, un noto prodotto gastronomico tipo del Cuneese. Lo confermano fonti giudiziarie. Il Nas sta portando avanti alcune verifiche per far luce sull'utilizzo di queste sostanze che permetterebbero alle carni di mantenere un colore sano, nonostante vecchie. L'ipotesi di reato è il 516 del codice penale, vendita e commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine. Le macellerie coinvolte non sono state ancora chiuse. (ANSA).