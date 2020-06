Setién su Arthur: "Conto ancora su di lui"

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Conto ancora su di lui, per me ha la possibilità di giocare. Deve dimostrare che questo rumore attorno a lui non lo condiziona e che può continuare a dare il meglio di sé". Così l'allenatore del Barcellona, Quique Setién, in conferenza stampa alla vigilia della partita della 32/a giornata della Liga in programma domani contro il Celta Vigo in Galizia (alle 17), ha parlato di Arthur, che viene accostato ripetutamente alla Juventus.

Setién, sempre a proposito del centrocampista brasiliano, ha chiarito che "il club non mi ha informato che il calciatore si trasferirà". L'allenatore del Barcellona comprende che la situazione in questa stagione, che andrà ben oltre il 30 giugno, "è anormale e qualsiasi giocatore che si trova in una situazione simile deve tenere presente che la stagione non è finita. Io, però, non dubito della professionalità e dell'onestà dei giocatori fino all'ultimo giorno che saranno a mia disposizione.

Io non so se Arthur andrà via, però fino all'ultimo dovrà dare il meglio, anche per lasciare un buon ricordo di sé". (ANSA).