Polizia, ad Asti scultura ricorda ij Caduti

(ANSA) - ASTI, 26 GIU - Ricorda anche l'uccisione dei due poliziotti di Trieste, avvenuta a ottobre scorso, la scultura d'arte contemporanea, in memoria di tutti i caduti della Polizia di Stato, inaugurata oggi ad Asti davanti alla questura. "Questo monumento - ha detto il questore Alessandra Faranda Cordella - si colloca all'esterno della nostra struttura, per essere ulteriore momento di condivisione con la cittadinanza, che passando davanti alla questura ricorderà insieme a noi".

L'opera, realizzata dal sovrintendente capo Giorgio Bisanti, "è nata dall'onda emotiva che la morte dei due colleghi ha prodotto in lui, oltre che in noi" ha aggiunto il questore. In quest'opera, realizzata in marmo, "coglieremo l'immagine dell'eterno ideale fendente che tronca la vita, raffigurata nel virgulto centrale, dell'operatore di polizia, che in un generoso slancio nell'adempimento del dovere, compie l'estremo sacrificio" ha spiegato il questore. (ANSA).