Pinacoteca Levis Chiomonte apre il 3 luglio

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Storico museo della Val di Susa, la Pinacoteca Levis riapre al pubblico, con accesso gratuito, dal 3 luglio al 30 agosto 2020, proponendosi con una nuova veste digitale mirata a far scoprire il prezioso patrimonio pittorico a nuovi pubblici.

Conservata nel palazzo cinquecentesco Paleologo di Chiomonte, la Pinacoteca raccoglie gli affascinanti paesaggi alpini dipinti da Giuseppe Augusto Levis nei primi anni del Novecento: un magnifico nucleo evocativo della memoria della vita dell'Alta Val Susa del secolo scorso.

Per dare nuova visibilità al Museo, il Comune di Chiomonte, con la collaborazione delle associazioni Arteco e L'Eigo y Cuento, lo ha inserito in un circuito montano di interesse culturale, paesaggistico, sportivo e enogastronomico a scala nazionale, tenuto conto del grande sviluppo che sta avendo il turismo nei luoghi meno conosciuti.

Oltre alla visita della collezione, parte del circuito Abbonamento Musei, grazie ai canali social dedicati, verranno proposte iniziative mirate a promuovere l'attività del pittore chiomontino, coinvolgendo attivamente le comunità locali.

