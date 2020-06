Fioristi Ascom Torino, "ripartiamo con un fiore"

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Omaggio dei fioristi torinesi alla Città con l'installazione floreale in piazza Carignano "Ripartiamo con un fiore", segnale di ottimismo e di buon augurio per la Ripartenza di Torino e delle sue imprese.

L'iniziativa è dell'associazione Fioristi - Ascom Confcommercio Torino e provincia, con il patrocinio del Comune di Torino, capofila della manifestazione nazionale lanciata da Federfiori-Confcommercio con il presidente Rosario Alfino e Affi (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani) con il presidente Cristiano Genovali.

Nei capoluoghi delle regioni italiane, sabato 27 giugno i migliori fioristi professionisti realizzeranno delle installazioni temporanee con fiori di produzione italiana. A Torino grazie alla collaborazione di Ascom, Mercato Ingrosso Fiori di Torino e Affi la manifestazione durerà un intero weekend, lanciando di fatto i primi Flash Flowers Days, flash mob artistico floreale.

"Del connubio fiori-professionalità - sottolinea Maria Luisa Coppa presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia - potrà godere la nostra Torino. La floricoltura italiana può esprimersi grazie all'arte dei fioristi, i nostri imprenditori e professionisti sono sempre pronti a fare la loro parte per amore di questa città". (ANSA).