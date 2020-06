Calcio: Zenga sfida il Toro,'senza pubblico si azzera tutto'

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - Prima partita in casa per il Cagliari post lockdown e per l'allenatore Walter Zenga. Domani alle 19.30 alla Sardegna Arena arriva il Torino e per i rossoblù è una tappa decisiva per capire quale sarà il loro destino da qui alla fine del campionato: solo una vittoria potrebbe riaprire la strada per l'Europa che sembrava sbarrata dopo la sconfitta con il Verona. L'alternativa? Vivacchiare per altre dieci partite e pensare alla prossima stagione. Si gioca in casa. "Ma in queste condizioni - spiega Zenga - è ininfluente: senza pubblico si azzera tutto. L'unico vantaggio è che non siamo costretti a prendere due aerei in una giornata. Il pubblico è importante, paradossalmente, anche per gli ospiti: io ad esempio mi esaltavo negli ambienti ostili".

L'unica certezza per domani è che in porta gioca Cragno. "Era già deciso - spiega Zenga - lui contro Verona e Torino, Olsen contro la Spal. Ora è così, poi si vedrà. Noi abbiamo la fortuna di avere due portieri di questo livello, ma non solo: sono forti anche Rafael e Ciocci".

Una battuta anche su Sirigu, lanciato in Serie A proprio da Zenga: "Mi piacerebbe vederlo a Cagliari perché è sardo". A proposito di isolani, belle parole del tecnico rossoblù su Ragatzu: "Talenti così ne ho visto pochi, ma deve vivere per il calcio. Per l'età che ha, le presenze in A sono poche. L'idea Ragatzu mi stuzzica molto". Nandez? "Se fosse stato un altro- dice Zenga- a Ferrara sarebbe uscito dopo dieci minuti. E invece lui è rimasto e ha combattuto". Momento magico di Simeone? "Lo voglio più vicino alla porta, non voglio che si sfianchi: finora è andata molto bene", conclude Zenga. (ANSA).