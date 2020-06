Bruno Caccia, staffetta di Libera in ricordo del magistrato

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - È un ricordo commosso e speciale quello che si tiene oggi in onore di Bruno Caccia, il magistrato ucciso dalla criminalità organizzata il 26 giugno 1983 in via Sommacampagna a Torino. Quest'anno Libera ha organizzato con i familiari una staffetta che durerà tutto il giorno per portare fiori davanti alla lapide e ricordare l'ex procuratore di Torino. "Per me è sempre una fatica, ma una fatica importante che si fa volentieri, quella di venire a questa lapide. Io non pesto mai questo marciapiede, perché purtroppo ricordo troppo bene ciò che è successo" spiega una delle figlie di Caccia, Cristina,. "Mia figlia ha l'età che avevo io quando è accaduto e questo mi fa impressione", prosegue.

Con lei anche la sorella Paola: "Vi ringrazio perché bisogna davvero rinnovare coraggio e buona volontà. Io passo di qui perché mi serve, queste parole sulla lapide mi danno forza. Noi familiari dobbiamo sempre sforzarci per onorare questo sacrificio, grazie a tutti per darci questo coraggio".

Bruno Caccia è stato ricordato dall'ex magistrato Giancarlo Caselli" "Era considerato un duro e lo era, nel senso nobile della parola, perché significava che non faceva sconti a nessuno e ubbidiva solo alla legge. L'osservanza della legge per lui era una fede e un dogma. Presente alla commemorazione anche il presidente di Libera Luigi Ciotti: "Non c'è legalità senza responsabilità, quanti si nascondono dietro la parola legalità e la usano come un lasciapassare...",). (ANSA).