Auto incastrata tra 2 tram, guidatore incolume

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Un'auto è rimasta incastrata tra due tram che viaggiavano in direzioni opposte, nel centro di Torino, in via Rossini all'angolo con corso Regina Margherita.

Il guidatore è rimasto incolume ma la viabilità è bloccata. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno rimuovendo i veicoli con l'impiego dell'autogru, e la polizia municipale. Sono state deviate le linee 16 e 18 in entrambe le direzioni a partire dalle 18.50. (ANSA).