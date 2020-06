Parte stagione estiva Pragelato, tante le iniziative

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - "La stagione estiva che sta partendo a Pragelato, basata sulla valorizzazione del territorio, con le sue borgate e gli alpeggi, del paesaggio e dell'identità storica e culturale della sua comunità, rappresenta una sfida per le valli olimpiche. E anche un esperimento pilota per altre località turistiche montane". Lo afferma Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato e assessore alle Comunicazioni Unione Montane Comuni Olimpici oggi alla conferenza stampa di presentazione a Pinerolo (Torino).

"Si tratta di una stagione estiva molto intensa con una pluralità di iniziative all'insegna della riscoperta del territorio e dei suoi segreti e dello sviluppo del nuovo turismo di prossimità - aggiunge Merlo - una stagione del tutto reinventata e riprogettata per evitare qualsiasi forma di assembramento. E che ripropone, tra l'altro, la tradizionale Fiera del Libro, una delle manifestazioni più apprezzate di questi anni". (ANSA).