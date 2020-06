Newco Amc-Amv per gestione ciclo acqua Casale-Valenza

(ANSA) - ALESANDRIA DEGITO, 25 GIU - Presentata ufficialmente la NewCo AMC-AMV creata tra le Aziende Multiservizi Casalese e Valenzana per la gestione del ciclo integrato dell'acqua..

"L'acqua è un bene pubblico per eccellenza - sottolinea Gianluca Barbero, sindaco di Valenza - La soddisfazione per aver portato a compimento questo importante progetto è grande e la governance, che vede i 2 comuni direttamente coinvolti, rappresenta la garanzia per ognuno dei 70mila abitanti serviti da questo nuovo operatore".

"Le scelte - rimarca il sindaco di Casale Federico Riboldi - sono state tutte rivolte a un unico obiettivo: la qualità del servizio. La Newco è la strada migliore per garantirla.

Promettiamo il massimo impegno per vigilare con attenzione sull'operato e sui risultati che darà nel tempo". (ANSA).