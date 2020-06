Turismo: Cirio, in montagna estate da tutto esaurito

(ANSA) - ASTI, 24 GIU - "I dati di oggi della diffusione del contagio continuano a confermarci che abbiamo una situazione di uscita ormai consolidata, e quindi continuiamo a stare attenti a mettere la mascherina se siamo al chiuso, dove non riusciamo a mantenere le distanze, ma invece, quando siamo fuori, respiriamo l'aria straordinaria che c'è in Piemonte e viviamo la stagione che delle nostre montagne, perché si preannuncia un tutto esaurito". Lo ha detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio ad Asti per discutere in Provincia delle manifestazioni del settembre astigiano. "Questo è il miglior messaggio - ha aggiunto - per un Piemonte che vuole ripartire". (ANSA).