Stagionali frutta, giunta Saluzzo in parco rifugio migranti

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 24 GIU - il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, ha convocato simbolicamente una giunta comunale all'interno del parco Gullino, ai margini del quale si rifugiano decine di braccianti agricoli, stagionali della raccolta della frutta, che non hanno potuto trovare alloggio nel dormitorio comunale, rimasto chiuso quest'anno per le misure anti-Covid.

"Questo luogo - ha detto Calderoni - ha una connotazione simbolica. Qui si radunano migranti africani in cerca di lavoro che vivono in condizioni irrispettose della dignità umana e inadeguate ad un paese civile. La situazione va risolta, e sono disposto a spingermi fino in fondo affinché le istituzioni competenti diano indicazioni e supporto, operativo ed economico per porre fine a questa situazione" (ANSA).