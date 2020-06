Sicurezza: Verbania, più controlli nelle zone della movida

(ANSA) - VERBANIA, 24 GIU - Saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine a Verbania, soprattutto nelle ore serali. E' stato deciso nel corso della riunione sulla sicurezza tenutasi in prefettura a Verbania, dopo i recenti fatti che hanno visto anche l'aggressione da parte di un gruppo di 7 giovani a danno di due commercianti, picchiati perché avevano rimproverato uno dei ragazzi che urinava su un'auto. Le indagini non hanno ancora dato risultati ma il comitato per la sicurezza ha stabilito maggiori controlli nei luoghi della movida.

Un'analisi della situazione ha permesso di confrontare i dati della criminalità nei primi 5 mesi dell'anno. ''E' emerso un trend in netta diminuzione - spiegano in prefettura - ; minacce, percosse, lesioni, furti e rapine sono diminuite anche di un quarto rispetto al 2018 e al 2019''. (ANSA).