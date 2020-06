Rogo in azienda automotive, bruciano bancali di plastica

(ANSA) - SETTIMO TORINESE, 24 GIU - Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Settimo Torinese, in strada della Cebrosa, per un vasto incendio divampato all'esterno di un'azienda. Bruciano bancali di legno e plastica nel cortile del capannone che si trova a ridosso dell'autostrada Torino-Milano. Si è formata un'altissima colonna di fumo nero ben visibile anche a parecchi chilometri di distanza. L'allarme è scattato alle otto di questa mattina. Accertamenti in corso sulle cause del rogo. L'azienda è la Pilkington del settore automotive. (ANSA).