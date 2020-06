Flash mob addetti pulizie e mense, ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 GIU - Dopo il flash mob davanti a Palazzo Ghilini, incontro in Prefettura per una delegazione di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che seguono gli addetti ai servizi pulizie, mense scolastiche e aziendali. "Il confronto con il Capo di Gabinetto Enrica Montagna è stato molto soddisfacente - sottolinea Maura Settimo (Uiltucs) - Abbiamo riscontrato molta attenzione e sensibilità per le tematiche esposte e le nostre richieste sono state accolte. I cartelli con le parole chiave della manifestazione come 'lavoro', 'responsabilità', 'persone' e 'dignità' preparati dai lavoratori sono stati simbolicamente consegnati in Prefettura". I sindacati hanno assicurato che continueranno a seguire la situazione in attesa di un tavolo tecnico con le amministrazioni comunali e di aggiornamenti sul nuovo anno scolastico dal Ministero. (ANSA).