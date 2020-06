Val Grande, '50 sfumature di parco', con le guide alpine

(ANSA) - VERBANIA, 22 GIU - Cinquanta giornate a scoprire la natura in compagnia delle guide alpine. "50 sfumature di Parco" è l'iniziativa lanciata tra il 27 giugno e il 19 settembre dall'Ente Parco val Grande. Una proposta turistica per scoprire, in sicurezza, la natura autentica della Val Grande, l'area wilderness più vasta delle Alpi, un grande polmone verde tra Lago Maggiore e Val d'Ossola, alto Piemonte.

"Un paradiso naturale tutelato per scoprire la cultura, la flora, la fauna e la geologia del suo territorio - commenta il Presidente del Parco, Massimo Bocci -. In un'estate particolarmente complicata e decisamente diversa dal solito, il Parco della Val Grande decide di aprire le porte del suo scrigno naturalistico per permettere a tutti, anche agli escursionisti meno esperti, di "assaggiare" il territorio dell'area wilderness. Con 50 sfumature di Parco inizia l'estate della ripartenza anche nel Parco Nazionale della Val Grande. Cinquanta giornate da trascorrere con le nostre guide ufficiali, un'occasione irripetibile per conoscere i paesi che popolano la nostra area protetta e le meraviglie naturali della Val Grande".

