Tav: ampliato cantiere, primo passo verso 'tunnel di base'

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Il cantiere Tav della Torino-Lione a Chiomonte (Torino) si allarga. E' partita la scorsa notte, la prima fase dell'ampliamento che consente l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione del tunnel di base da 57,5 km,- spiega Telt, il promotore pubblico incaricato dai governi di Italia e Francia di costruire e gestire l'infrastruttura nella tratta transnazionale.

Le attività "rientrano nel programma condiviso da Italia e Francia con l'Unione europea" - precisa Telt - e "sono il primo passo per far partire nei prossimi mesi circa 200 milioni di opere in Piemonte".

Il cantiere di Chiomonte è stato ampliato di circa 1 ettaro, acquisendo l'area in cui sorgerà lo svincolo autostradale dedicato.Sotto la guida della divisione tecnica di Telt, sono al lavoro 150 operai e tecnici di 7 imprese del territorio L'integrazione dell'area destinata allo svincolo è il secondo passaggio fondamentale per la trasformazione del sito di Chiomonte, nato nel 2011 solo per ospitare lo scavo geognostico, in cantiere per il tunnel di base, dopo le nicchie di interscambio, i cui lavori sono stati assegnati a dicembre 2019) Sul versante francese, sono 5 i cantieri attivi: è stato completato lo scavo meccanizzato dei primi 9 km del tunnel di base e sono in corso le gare per altri due lotti per lo scavo della galleria di base, per un valore di oltre 2,3 miliardi di euro. L'assegnazione è prevista per fine anno. (ANSA).