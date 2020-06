Stanza segreta per produrre droga, arrestato

(ANSA) - IVREA (TORINO), 22 GIU - I carabinieri di Castiglione Torinese hanno arrestato un 49enne residente in paese per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo aveva costruito, con dei pannelli in cartongesso, una stanza segreta in camera da letto per coltivare marijuana all'insaputa dei familiari. Il laboratorio artigianale funzionava come una sofisticata serra in grado di produrre diverse piante grazie a svariate lampade per l'illuminazione, un impianto di areazione e alcuni flaconi di fertilizzanti per la fioritura. I carabinieri hanno sequestrato anche quattro contenitori in plastica con 160 grammi di marijuana. Il 49enne è stato collocato ai domiciliari. (ANSA).