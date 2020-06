Coronavirus, 65 guariti e 7 nuovi casi, 4 le vittime

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Il bilancio del Coronavirus in Piemonte, nei dati aggiornati oggi dall'Unità di crisi della Regione, riporta 65 nuovi casi di guarigione e 7 contagi, di cui 5 asintomatici. In via di guarigione altri 1447 pazienti, mentre solo 4 le vittime che si aggiungono, ma nessuna registrata nella giornata oggi.

Immutato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 19, mentre negli altri reparti si registra oggi in calo di 10 pazienti: ora sono 346 in totale. Le persone in isolamento domiciliare sono 1605.

I tamponi diagnostici finora processati sono 391.668, di cui 215.139 risultati negativi. (ANSA).