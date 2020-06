Anagrafi Torino, piano riapertura completo entro 10 luglio

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - "L'accesso agli sportelli anagrafici non è ancora ritornato alla normalità. L'anagrafe centrale è operativa quasi in toto e per le sedi decentrate abbiamo un piano di riapertura che si concluderà, speriamo, entro il 10 luglio". A dirlo l'assessore comunale Sergio Rolando in risposta a un'interpellanza dei consiglieri del Gruppo Misto di minoranza che pone, fra le diverse questioni, quella dei matrimoni civili.

L'assessore ha ricordato che, dopo la sospensione, il 9 marzo, i matrimoni civili sono ripresi il 23 aprile secondo le modalità imposte dalle restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus. "Dal 23 aprile al 12 giugno sono stati celebrati con questa modalità 131 matrimoni e costituite 4 unioni civili", ha spiegato Rolando precisando che la lista d'attesa, relativa a matrimoni che erano prenotati per i mesi di marzo e aprile, "arriva a fino a fine anno". Quanto ai servizi anagrafici in generale, l'assessore ha ricordato che al momento si accede solo su appuntamento, tranne che per le denunce di nascita e di morte, e che oltre alla centrale di via della Consolata hanno riaperto finora 4 sedi decentrate. "Saranno necessari tempi lunghi - ha concluso Rolando - per rientrare di tutto il lavoro pregresso". (ANSA).